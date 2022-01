„Thin Ice“ in der ARD Mediathek: Arktische Thrillerserie mit atemberaubenden Bildern

Während die Politik im arktischen Grönland um ein wichtiges Klimaschutzabkommen ringt, wird ein hochrangiger Diplomat entführt. Die Ermittlungen der dänisch-grönländischen Polizei werden von mächtigen wirtschaftlichen und militärischen Interessen gestört. Viele Spuren weisen nach Russland. Mit dem schwedischen Schauspielstar Lena Endre in der Hauptrolle punktet die Thrillerserie mit atemberaubenden Bildern. Und einem ungewöhnlichen Blick auf die grönländische Gesellschaft und die Rolle der Arktis für die internationale Politik.

Die Arktis in Ruhe lassen

Es ist das Lebensprojekt der schwedischen Außenministerin Elsa Engström: ein Vertrag, der verhindern soll, dass in der Arktis weiter nach Öl gebohrt wird. Natur in Ruhe lassen, Emissionen verhindern, um dort, wo das Eis langsam dünn wird, den Klimawandel zu bekämpfen. Es klingt so sinnvoll, so vernünftig. Aber während Elsas enger Mitarbeiter Viktor vor Ort noch ein Ölsuchschiff besucht, wird das überfallen.

Elsa Engström (Lena Endre, 2.v.re.) als schwedische Außenministerin. SWR/Sagafilm,Yellowbird/Katja Ravé

Diplomatische Spannungen mit Russland

Viktor wird gekidnappt, die Spannungen im arktischen Rat. Russland scheint von der Entführung zu profitieren, denn das Abkommen ist ihnen ohnehin ein Dorn im Auge. Die grönländische Polizei macht sich auf die Suche. Dabei punktet die Serie mit atemberaubenden Bildern: viel Eis und viel Schnee, in dem sich die knallblauen und roten Häuschen des Örtchens Tasilaq zu verlieren scheinen, ein hungriger Eisbär kommt am Hafen vorbei und der Zungenschlag der grönländischen Sprache begleitet die Ermittlungen.

Liv (Bianca Kronlöf) gehört zum schwedischen Geheimdienst und reist nach Grönland, um ihren Freund Viktor zu suchen. SWR/Sagafilm,Yellowbird/Katja Ravé

Zwei internationale Aufregerthemen

Diplomatische Spannungen mit Russland und der rasante Klimawandel, der nirgends so greifbar wird wie im arktischen Eis - damit fängt „Thin Ice“ schon zwei internationale Aufregerthemen ein. Das Ensemble um die Ingmar Bergman-Weggefährtin Lena Endre als schwedische Außenministerin ist gut und hätte es vertragen, wenn die Serie etwas weniger auf dem politischen Parkett und etwas mehr bei ihren Figuren und deren Psychologie geblieben wäre.

Solide Thrillerserie

Produzent Søren Staermose war auch an der ersten Stieg Larsson Milennium-Trilogie fürs Kino beteiligt. In dem Stil hat er aus „Thin Ice“ eine solide Thrillerserie gemacht, die vor allem in den letzten Folgen Fahrt aufnimmt und die Rolle der Arktis für die internationale Politik ins Bewusstsein rückt. Für Skandinavien-Fans ist die Serie in der ARD Mediathek auch im schwedisch-dänisch-englisch-grönländischen Original zu sehen - mit Untertiteln.

„Thin Ice“ läuft am 26. und 27.1. im SWR Fernsehen und ab 28.1. in der ARD Mediathek