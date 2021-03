In „Die Toten von Marnow“ ermitteln die Kommissare Lona Mendt und Frank Elling an der Mecklenburgischen Seenplatte im Fall einer Mordserie.



Sie stoßen auf die Verstrickungen eines Pharmakonzerns, der in der DDR illegale Experimente mit Medikamenten gemacht hat. Dabei gerät auch ihr Privatleben in die Schusslinie.

Nichts für schwache Nerven Ein Mord in einer Hochhaussiedlung in Schwerin. Draußen spielen die Kinder im Hof, drinnen hängt eine Leiche kopfüber von der Decke. Zarter besaitete Gemüter müssen in den ersten Minuten stark sein. Da ist nicht nur viel Blut und Verwesung, der Tote steht auch noch im Verdacht, ein Kinderschänder zu sein. Die Kommissare Lona Mendt (Petra Schmidt-Schaller) und Frank Elling (Sascha Alexander Gersak) ermitteln im heißen Marnower Sommer. ard-foto s2-intern/extern NDR/Polyphon/Philipp Sichler Bild in Detailansicht öffnen Zwei Morde innerhalb von nur einem Tag: Erste Vermutungen werden laut, es könnte ein Serientäter unterwegs sein. ard-foto s2-intern/extern NDR/Polyphon/Philipp Sichler Bild in Detailansicht öffnen Ein Hartz-IV-Empfänger aus einer Schweriner Plattenbausiedlung und ein Bewohner einer noblen Senioren-Residenz sind tot – was steckt hinter den Taten und wo liegt ihre Verbindung? ard-foto s2-intern/extern NDR/Polyphon/Philipp Sichler Bild in Detailansicht öffnen Die Strukturen hinter den Verbrechen sind weitaus größer als zunächst angenommen, die Ermittlungen führen in Richtung der Pharmaindustrie. ard-foto s2-intern/extern NDR/Polyphon/Philipp Sichler Bild in Detailansicht öffnen Immer mehr Widerstände zeichnen sich ab: Kommissar Elling bekommt Bestechungsgeld angeboten, um die Ermittlungen zu sabotieren. ard-foto s2-intern/extern NDR/Polyphon/Philipp Sichler Bild in Detailansicht öffnen Der korrupte LKA-Beamte Bernd Peters (Jörg Schüttauf) versucht die Mord-Hintergründe zu verschleiern. ard-foto s2-intern/extern NDR/Polyphon/Philipp Sichler Bild in Detailansicht öffnen Lustlose Ermittler mit privatem Stress Zu dem Fall gehört von Anfang an aber nicht nur die etwas lustlose Arbeit der Ermittler, es geht auch ums Privatleben. Kommissar Elling hat Geldsorgen, gleichzeitig das Gefühl, seiner hübsche Frau und der 18jährigen Tochter einen gehobenen Lebensstandard bieten zu müssen, um die Ehe zu retten. Da bringt einen ein unmoralisches Bestechungsangebot schon mal zum Nachdenken. Rachestory mit wahrem Hintergrund Die Miniserie „Die Toten von Marnow“ würde einen gerne überfallartig packen, mit einer Rachestory, die auf skandalösen wahrheitsgetreuen Geschichten beruht, mit der flirrenden mecklenburgischen Landschaft in Cinemascope-Bildern und den angeknacksten Hauptfiguren, die sich mit sich selbst, aber auch mit zwielichtigen LKA-Beamten auseinandersetzen müssen. Allerdings verstellen die makabren Bilder und die verschiedenen Verästelungen der Geschichte zu lange den Blick auf das Wesentliche. Darsteller überzeugen Letztendlich sind es auch die Darsteller die die Serie tragen: Jörg Schüttauf, Judith Engel. Und natürlich Sascha Alexander Gersak als leicht aus der Form geratener Elling und Petra Schmidt-Schaller als Lona, die ihr Wohnmobil und ihre Freiheit liebt - sie überzeugen in ihren gebrochenen Krimibiographien. Vorteil der Serie Insgesamt sind „Die Toten von Marnow“ ein Genremix, der es einem anfangs nicht so leicht macht und der seine Vorteile gegenüber der 90-Minuten-Fernsehfilmdramaturgie erst spät ausspielt. Gegen eine Fortsetzung hätte man aber auch nichts einzuwenden. „Die Toten von Marnow“, am 13., 17. und 18.3. im Ersten und in der ARD Mediathek