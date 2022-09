Alice Schwarzer und ihr immens wichtiger Kampf für Gleichberechtigung der Frau sei der „rote Faden“ für ihren Film über die bedeutende Feministin, sagt die österreichische Dokumentarfilmerin Sabine Derflinger im SWR2 Gespräch. Ihr Porträt, das Archivmaterial seit Beginn der Frauenbewegung in den der 1970er Jahren zeigt, kommt am 15. September in die Kinos.

Drei Jahre hat Sabine Derflinger für ihren Film gebraucht. Als er gedreht wurde, hatte der Krieg Russlands gegen die Ukraine noch nicht begonnen. Daher konnte auch die Diskussion über Schwarzers vielfach kritisierte Stellungnahmen zum Ukraine-Krieg noch nicht thematisiert werden.

Alice Schwarzer bei der Arbeit an der Schreibmaschine... Pressestelle ©Derflinger Film/Christine A. Maier Bild in Detailansicht öffnen ...und bei Dreharbeiten zur Filmdokumentation von Sabine Derflinger. Pressestelle ©Derflinger Film/Christine A. Maier Bild in Detailansicht öffnen Alice Schwarzer mit Mitarbeiterinnen der EMMA-Redaktion. Pressestelle ©Derflinger Film/Christine A. Maier Bild in Detailansicht öffnen Alice Schwarzer mit der Fotografin Bettina Flitner, die sie am 2. Juni 2018 geheiratet hat. Pressestelle ©Derflinger Film/Christine A. Maier Bild in Detailansicht öffnen

Und Schwarzers Haltung zu Transgender-Fragen sei zu komplex, um in diesem Film, der ohnehin schon so lang ist, noch Platz zu haben", so die Filmemacherin. Das wäre dann ein anderer Film geworden. Ohnehin sei es schwierig, eine ständig in der Aktualität agierende Persönlichkeit wie Alice Schwarzer in der Retrospektive zu zeigen.

Positionen von Alice Schwarzer seien schon häufig kritisiert worden, sagt Derflinger, beispielsweise auch ihre frühe Kritik am Islamismus. Mit Blick auf die Unterdrückung von Frauen in Afghanistan sehe das heute aber anders aus. Ähnlich sei es auch mit ihrer Kritik an der Prostitution. Auch diese Debatte habe sich mittlerweile deutlich verändert.

Trailer: Alice Schwarzer – Dokumentarfilm von Sabine Derflinger