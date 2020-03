Filmemacher in Iran arbeiten wegen der Zensur unter erschwerten Bedingungen. Der bekannte Regisseur Mohammad Rasoulof wurde vom Revolutionsgericht 2019 zu einer einjährigen Gefängnisstrafe verurteilt, er darf weder arbeiten noch ausreisen. In Rasoulofs Abwesenheit lief gestern als letzter Wettbewerbsbeitrag sein Film „There Is No Evil“. Damit es ein so explizit kritischer Film durch die Zensur schafft, musste Rasoulof erfinderisch sein. mehr...