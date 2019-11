Vernunft ist, bei einer Erkältung nicht ohne Regenschirm in den strömenden Regen zu gehen, schrieb der Philosoph Paul Feyerabend. Die Kategorie Vernunft ist ein gewichtiges Problem in der Philosophie und nun hat der noch größte lebende Philosoph in Deutschland sich daran gemacht, das Ganze nochmal von vorn anzugehen. Was bei dem neuen 2000 Seiten-Schinken von Jürgen Habermas herausgekommen ist und ob Hochstapelei und Selbstdarstellung da mit eine Rolle spielten, darüber berichtet Eva Marburg in der Kulturmedienschau. mehr...