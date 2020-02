Federico Fellini schaffe in seinen Filmen fremde Welten, die die Zuschauer heute kaum noch betreten würden, so Filmexperte Andreas Kilb von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in SWR2. Anders als heutige Regisseure lasse Fellini im Unklaren, wo sich die Zuschauer befänden. „Wir werden in Welten geschickt, in Räume gestürzt, die uns unbekannt vorkommen”, so Andreas Kilb. „Und wir begegnen Personen oder Wesen, die sich nicht auf den ersten Blick entschlüsseln lassen.“ Ähnlich wie der Zirkus als metaphorische Welt für die Neuerfindung Fellinis nach seiner Schaffenskrise seien den Zuschauern heute auch Fellinis Filme fremd geworden. mehr...