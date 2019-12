Die Filmbegeisterten kamen in den letzten zehn Tagen in Mannheim und Heidelberg voll auf ihre Kosten, denn es war Internationales-Filmfestival-Zeit. Seit 68 Jahren gibt es dieses Treffen, das sich vor allem als Newcomer-Festival einen Namen gemacht hat. In diesem Jahr gab es 45 Filme aus 30 Ländern, Gewinner des diesjährigen „Grand Newcomer Award Mannheim Heidelberg“ ist: „On the Roof“ aus Tschechien. Nachfolger des langjährigen Festivalleiters wird Sascha Keilholz, der bisher in Regensburg ein Festival verantwortet. Es wird spannend, wie er das Internationale Filmfestival Mannheim Heidelberg positionieren wird. mehr...