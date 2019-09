Beim Festival des Deutschen Films in Ludwigshafen wird Julia Koschitz mit dem diesjährigen Preis für Schauspielkunst geehrt. Damit zeichnet das Festival eine der intensivsten Darstellerinnen des jungen deutschen Films aus. Festivaldirektor Michael Kötz beschreibt sie als „Verwandlungskünstlerin“ "mit Blicken, denen man nicht entkommt".

In der Begründung für den Festivalpreis heißt es „Was immer Julia Koschitz spielt, es findet immer vor allem auf ihrem Gesicht statt, genauer gesagt in ihren Blicken...“

Verwandlungskünstlerin

Im Kino war sie unter anderem in den Filmen von Ralf Westhoff zu sehen, etwa in seiner Speed-Dating-Komödie „Shoppen“ oder zuletzt in „Wie gut ist deine Beziehung?“ als Ehefrau in einer Midlife-Crisis.

Intensive Blicke als Markenzeichen

„Balanceakt“ heißt ihr jüngster Fernsehfilm, in dem Julia Koschitz eine Frau mit der Diagnose Multiple Sklerose spielt. Auch in der Verfilmung Sigfried-Lenz-Novelle „Schweigeminute“, sind es ihre intensiven Blicke, mit denen die Schauspielerin die Rolle prägt.