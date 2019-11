Frank Sheeran kämpfte einst im Zweiten Weltkrieg in Italien. Dort lernte er Italienisch, was ihm schon kurz darauf die Türen in die Welt des organisierten Verbrechens öffnen sollte: Als Geldeintreiber und Problemlöser heuert er für den Mafiaboss Russell Bufalino (Joe Pesci) an.

Pressestelle Netflix

Bild in Detailansicht öffnen