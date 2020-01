Ein harmloses Date zum Dinner nimmt eine dramatische Wendung: Die Afroamerikaner Queen und Slim geraten in eine Verkehrskontrolle rassistischer weißer Polizisten. Es folgt eine rasante Flucht in Bonnie & Clyde- Manier. „Queen & Slim“ von Melina Matsoukas ist ein Meilenstein des Schwarzen Kinos Amerikas.

Verhängnisvoller Internet-Flirt

Es ist eine normale Verkehrskontrolle. Aber so etwas kann für Schwarze in Amerika schnell lebensgefährlich werden. Ein Zufall hatte die beiden zusammengeführt. Über das Internet haben sich Quee und „Slim“ kennengelernt.

Film „Queen & Slim" von Melina Matsoukas Die beiden Singles Queen (Jodie Turner-Smith) und Slim (Daniel Kaluuya) verabreden sich über eine Dating-App zu ihrem ersten Date. Sie sind sich sympathisch. Auf dem Heimweg gerät das junge schwarze Paar in eine willkürliche Polizeikontrolle, bei der die Situation schnell zu eskalieren droht. Als der rassistische Polizist auf die junge Anwältin Queen zu schießen droht, kommt es zu einem Kampf, bei dem Slim den Polizisten erschießt. Das junge Paar flieht. Aufgrund einer Dashcam werden Queen & Slim schnell identifiziert und landesweit als Polizistenmörder gesucht. Während der waghalsigen Flucht spüren Queen & Slim schon bald, dass ein tiefes Band sie verbindet. Unterdessen kommt es im ganzen Land zu Protesten: die Wut über ein immer noch rassistisches System treibt Tausende auf die Straßen. Eigentlich wollten die beiden nur einen schönen Abend erleben, nun sind Queen & Slim ungewollt zu heldenhaften Symbolfiguren auf einer nicht enden wollenden Flucht geworden.

Polizeikontrolle eskaliert

Sie kommen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten: sie ist Anwältin, er Kaufhausangestellter, nur ihre schwarze Hautfarbe verbindet sie. Auf dem Nachhauseweg im winterlichen Cleveland geraten sie in eine Polizeikontrolle, die ihr Leben verändert.

Schwarze Täter, weißes Opfer

Der kontrollierende Polizist ist nicht nur unsympathisch und weiß, sondern offenkundig aggressiv und rassistisch. Schnell eskaliert die Situation vom Wortwechsel über Demütigungen zur Gewalt. Am Ende liegt der Polizist tot am Boden, erschossen in Notwehr - aber wer glaubt schon zwei Schwarzen, wenn das Opfer ein weißer Polizist ist?

Zwei Outlaws auf der Flucht

Die beiden werden zu einem Paar und zu Partnern auf der Flucht. Sie werden zu Outlaws, gehetzt von einer Polizei, die nur auf einen Grund zum Schießen wartet. Quer durch Amerika geht ihre Fahrt, vom nördlichen Ohio bis nach Florida im äußersten Südosten. Von da wollen sie mit dem Boot nach Kuba.

Queen und Slim werden von Opfern zu Tätern

Am Anfang sind sie eindeutig Opfer, im Lauf der Reise werden sie aber auch Täter. Aber es gehört zu den Stärken dieses Debüts der Regisseurin Melina Matsoukas, dass sie zwar politisch eindeutig Stellung bezieht, zugleich aber auf alles Moralisieren verzichtet.

Der Soundtrack und Gefühlen dominieren den Film

Statt eindeutiger Positionen lebt dieser Film von eindeutigen Gefühlen. Der Soundtrack spielt eine Schlüsselrolle, eine geschmeidige Kamera und die Schauwerte des Films sind wichtiger als Einzelheiten des Plots. Slim und Queen sind Ikonen, die die Lage aller Schwarzen repräsentieren.

Sexszene unterschnitten mit eskalierender Gewalt

Zugleich weiß der Film um seine sonstigen Ambivalenzen: In keinem Moment wird das deutlicher, als in jener Szene, in der die Regisseurin zärtlichen Sex mit Bildern einer Demonstration montiert, die sich gegen Polizeigewalt richtet, aber bald selbst in Gewalt eskaliert.

„Bonnie & Clyde“ als Vorlage

Dieser Film möchte wahnsinnig gern ein „Bonnie & Clyde“ seiner Zeit und Generation sein. Über 50 Jahre nach dem Klassiker ist das vor allem ein doppeltes Klischee: Eines der Rebellion und eines des Kinos.

Das traurige Schicksal aller Roadmovie-Paare

Spätestens mit diesem Vergleich ist dann klar, dass das Schicksal von Queen und Slim so besiegelt ist, wie das von Thelma & Luise und so vieler anderer Roadmovie-Paare, die die Freiheit des „American Dream“ testen, um zu merken, das sie im Nirgendwo endet.