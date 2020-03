„Deutschland ist ein feiner Kerl - diesen Satz würde ich nicht mehr schreiben“, sagt Moritz von Uslar über die Recherche zu seinem neuen Buch „Nochmal Deutschboden“. Der Autor und Reporter ist dafür zurückgekehrt in die Gemeinde Zehdenick, eine Stunde nördlich von Berlin. Uslar beschrieb vor zehn Jahren in „Deutschboden“ die Menschen dort und findet nun: „Die Stimmung ist düsterer geworden.“ Der Ort stehe für sehr viele Kommunen in Ostdeutschland glaubt er und wünscht sich von der Politik, sie solle das Leben und die Ansichten der Menschen in der Provinz stärker beachten und in ihren Entscheidungen berücksichtigen. mehr...