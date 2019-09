Vor 100 Jahren wurde in Stuttgart die erste Waldorfschule gegründet: Im September 1919 öffnete die „Freie Waldorfschule Uhlandshöhe“ ihre Tore für die Arbeiterkinder der nahegelegenen Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik – daher auch der Name. Dem Unternehmer Emil Molt ging es damals um das Recht auf Bildung, dem Philosophen Rudolf Steiner um eine „Erziehung zur Freiheit“. Manches, was damals revolutionär war, ist heute Alltag in allen Schulen. Wo steht die Waldorfschule 100 Jahre nach ihrer Gründung? Für die SWR-Doku „Waldorf global. Eine Schule geht um die Welt“ hat Esther Saoub Waldorfschülerinnen und Pädagogen ein Jahr lang begleitet – überall auf der Welt. mehr...