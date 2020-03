Sechs Ausstellungen in drei Städten, das ist die „Biennale für aktuelle Fotografie“ in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen. Seit letztem Wochenende eröffnet ist diese Biennale hierzulande bis zum 26. April die vielleicht wichtigste Ausstellung des Jahres in Sachen zeitgenössischer Fotografie. Die Ausstellung in der Mannheimer Stadtgalerie PORT 25 „Between Art and Commerce“ bewegt sich auf dem mitunter schmalen Grat zwischen Kunst und Kommerz. Die Bilder kommen aus der Werbung. Spannend ist das, was Fotokünstler daraus machen und wie sie es mit ihrem Verständnis von Fotokunst unter einen Hut bringen. mehr...