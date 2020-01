75 Porträts von Holocaust-Überlebenden zeigt der Künstler Martin Schoeller in seiner Ausstellung „Survivors - Faces of Life after the Holocaust” in der Essener Zeche Zollverein. Die Ausstellung ist ein gemeinsames Projekt der Stiftung für Kunst und Kultur Bonn und der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem. Erst durch die Erinnerungen der Überlebenden seien ihm die Verbrechen der Nationalsozialisten nahegerückt, so Schoeller in SWR2. Er empfinde es als erstaunlich, wie genau sich die porträtierten Gesprächspartner an den Holocaust erinnerten und dass dennoch viele von ihnen mit ihm auf Deutsch gesprochen hätten. mehr...