Zum letzten Mal findet bis zum 27. November das Filmfest Frauenwelten von Terre des Femmes in Tübingen statt. 25. Spiel- und Dokumentarfilme aus 25 Ländern sind in Kinos in Tübingen und Rottenburg zu sehen, darunter auch der Oscar-nominierte Film „Gott existiert, ihr Name ist Petrunya“. mehr...