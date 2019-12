Der Tänzer Eric Gauthier hat in Stuttgart die international sehr erfolgreiche Company Gauthier Dance aufgebaut, spezialisiert auf zeitgenössischen Tanz. Nun will Gauthier in einer SWR-Dokureihe für die Welt des Tanzes begeistern. Der Pilotfilm hat am 6. Dezember Premiere auf der Filmschau Baden-Württemberg in Stuttgart. Eric Gauthier führt die Zuschauer nach Tel Aviv, einem der Hotspots des zeitgenössischen Tanzes weltweit. mehr...