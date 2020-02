Der Gesetzgeber darf muslimischen Rechtsreferendarinnen verbieten, bei ihrer praktischen Ausbildung im Gerichtssaal ein Kopftuch zu tragen. Die Entscheidung für eine Pflicht, sich in weltanschaulich-religiöser Hinsicht neutral zu verhalten, sei zu respektieren, hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am 27. Februar entschieden. Kein weitsichtiges Urteil, meint Maximilian Bauer in seinem Kommentar. Eine wirklich aufgeklärte Gesellschaft frage nicht, was man auf dem Kopf hat und was das symbolisch bedeute, sondern was im Kopf vor sich gehe. mehr...