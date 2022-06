78. Filmfestspiele von Venedig: Jane Campion, Paul Schrader und Co. - Große Namen und große Themen

Große Namen stehen in diesem Jahr in Venedig auf dem Programm. Filme von Jane Campion, Paul Schrader oder Paolo Sorrentino. Jane Campion, ,,eine große Feministin des Autorenkinos" erkundet in ihrem Film ,,The Power of the Dog" die Männerwelten des Western-Kinos. Während Paul Schrader mit ,,The Card Counter" die Übergänge von Spiel und Gewalt nachzeichnet. Spielerische Jugendlichkeit und die Gesetze der Gewalt sind ein Thema, das mehrere Filme in Venedig beschäftigt, berichtet SWR2-Filmkritiker Rüdiger Suchsland.