73. Berlinale: Alles rund um die Internationalen Filmfestspiele Berlin

Bereits zum 73. Mal findet die Berlinale statt und 2023 geht es endlich wieder zurück zur Normalität: Ab dem 16. Februar tummeln sich in Berlin wieder die Stars auf dem roten Teppich.

Nach der Pandemie zurück zu Glanz und Glamour

Der Run auf den roten Teppich kann gestartet werden: 18 Filme werden im Wettbewerb um den Goldenen und die Silbernen Bären konkurrieren. Produktionen aus 19 Ländern sind vertreten. 15 Filme werden als Weltpremiere gezeigt. Berlinale/ Presse

Nach zwei deutlich abgespeckten Pandemie-Jahren 2021 und 2022 möchte die Berlinale 2023 endlich wieder zu altem Glanz zurückfinden: Stars, Glamour, Partys und natürlich volle Kinos sollen die 73. Ausgabe der Berlinale wieder zu dem Festival machen, das es vor Corona einmal war. Das Leitungsduo Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek freut sich bereits auf das Festival.

Die Berlinale ist politisch

Unter dem Motto „Schaufenster der freien Welt” startete die erste Berlinale 1951 mit einem Hitchcock-Film. Der Leitsatz ist jedoch bis heute passend: Die Berlinale war und ist stets politisch, steht als Festival für Meinungsfreiheit, Vielfalt, Toleranz. Gerade im Angesichts des Krieges in der Ukraine wird sich dies auch im Festival widerspiegeln. Im Rahmen der Berlinale Specials läuft unter anderem die Dokumentation „Superpower“ über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Sean Penn vor Ort drehte.

Die Bären in Gold und Silber werden genderneutral vergeben Die begehrtesten Preise bei der Berlinale sind die Bären in Gold und Silber. Ausgezeichnet wird der beste Film mit dem Goldenen Bären, Bären in Silber gibt es in sieben Kategorien für den Großen Preis der Jury, die Beste Regie, Beste Darstellung einer Hauptrolle, Beste Darstellung einer Nebenrolle sowie einen weiteren Preis für eine herausragende künstlerische Leistung. Pressestelle Dirk Michael Deckbar Seit 2021 werden die Preise bei der Berlinale genderneutral vergeben. Konkret heißt das, dass bei den Darsteller*innen keine Unterscheidung mehr in weiblich und männlich stattfindet, es gibt lediglich eine Auszeichnung für die beste Schauspielleistung. Die Berlinale ist eines der ersten Festivals, das die Auszeichnungen genderneutral vergibt. Für diese Neuerung gab es bereits viel Kritik, beispielsweise seitens des Bundesverbandes Schauspiel: Immer noch seien weibliche Rollen in deutschen Filmen weniger präsent als männliche. „In dieser Situation den Preis für weibliche Rollen abzuschaffen, wird dazu führen, dass Schauspielerinnen für ihre Leistungen künftig ähnlich wenig gewürdigt werden, wie es bereits jetzt bei den Frauen in den anderen Kategorien der Fall ist“, so Vorstandsmitglied Klara Deutschmann.

Rebecca Miller eröffnet die Berlinale

Der Eröffnungsfilm ist in diesem Jahr die romantische Komödie „She Came to Me” von Regisseurin Rebecca Miller. In den Hauptrollen spielen unter anderem „Game of Thrones“-Star Peter Dinklage, Marisa Tomei, und Oscar-Preisträgerin Anne Hathaway. Der Film über einen Komponisten mit kreativer Blockade läuft außer Konkurrenz.

Komponist Steven Lauddem (Peter Dinklage) hat eine kreative Blockade und ist unfähig, die Partitur für seine große Comeback-Oper zu beenden. Auf das Anraten seiner Ehefrau Patricia (Anne Hathaway), die früher seine Therapeutin war, begibt er sich auf die Suche nach Inspiration. Was er dabei findet, ist viel mehr, als er erwartet und sich je vorgestellt hatte. Berlinale/ Protagonist Pictures

Goldener Ehrenbär für Steven Spielberg

Den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk erhält Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Steven Spielberg. Zur Preisverleihung am 21. Februar 2023 im Berlinale Palast wird in Anwesenheit von Steven Spielberg sein neuester, autobiographisch inspirierter Film „Die Fabelmans“ gezeigt. Der Film startet am 9. März in den deutschen Kinos und geht auch bei den Oscars ins Rennen.

Regisseur, Produzent und Drehbuchautor Steven Spielberg wird von den 73. Internationalen Filmfestspielen Berlin mit dem Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk geehrt. Berlinale

In der Begründung erklärt Rainer Rother, Künstlerischer Direktor der Deutschen Kinemathek die Hommage an Spielberg:: „Steven Spielberg hat in seiner 50-jährigen Karriere das filmische Erzählen mit neuen Formen und Techniken entscheidend und nachhaltig verändert und dabei auch immer wieder sensible Themen aufgegriffen. Ganze Generationen von faszinierten Filmenthusiast*innen in aller Welt sind mit seinem Oeuvre aufgewachsen. Die Filmauswahl der Hommage steht exemplarisch für dieses so vielschichtige Werk.“

Kristen Stewart als Jurypräsidentin

Den Jury-Vorsitz übernimmt in diesem Jahr die Schauspielerin Kristen Stewart, die einst mit der Hauptrolle in der Twilight-Saga bekannt wurde, nun aber vermehrt komplexe Rollen spielt. Mit ihrer neuen Aufgabe als Jurypräsidentin tritt Stewart in die Fußstapfen berühmter Vorgängerinnen wie Meryl Streep oder Tilda Swinton. Im Vorjahr übernahm den Vorsitz Regisseur und Horrorspezalist Night M. Shyamalan.