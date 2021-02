per Mail teilen

Bernd Lechler diskutiert mit

Dr. Hendrik Buhl – Medienwissenschaftler,

Brigitte Dithard - SWR-Redakteurin,

Claudia Tieschky - Journalistin

Am 28. November 1970 lief „Taxi nach Leipzig“, die erste Folge des „Tatort“, der an einem guten Sonntag auch heute noch über 10 Millionen Zuschauer erreicht. Was macht die Reihe zum letzten „Lagerfeuer“ im deutschen Fernsehen?

Ist der Tatort große Krimi- Kunst oder vor allem ein Ritual? Wie hat sie sich in 50 Jahren verändert?

