Tanzfilme sind kitschig und es fehlt oft an Handlung? Ein böses Vorurteil. Die ungleiche Liebesgeschichte zwischen Sara (Julia Stiles) und Derek (Sean Patrick Thomas) in „Save the last Dance“ beweist es. Im Fokus stehen hier Gesellschaftsthemen wie Rassismus und soziale Benachteiligung in einem Brennpunktviertel Chicagos.

IMAGO „Save the last Dance“