Animation sei von Anfang an ein Medium der Vielfalt gewesen, erklärt Ulrich Wegenast, Künstlerischer Leiter des Stuttgarter Trickfilmfestivals ITFS, das 2021 wieder online stattfindet. Schon der erste Animations-Langfilm sei in den 1920er Jahren von einer Frau produziert worden.

Das Internationale Trickfilmfestival Stuttgart hatte seine erste Reihe zum Thema „Women in Animation“ bereits 1996 und wolle nun nach 25 Jahren noch einmal schauen, wie sich die Szene in Sachen Diversität entwickelt hat, so Wegenast.

Gaming für alle!

Bei der Produktion von Animationsfilmen spielten Frauen inzwischen eine größere Rolle — und während in den 1990er Jahren Gaming vor allem ein „Jungs-Thema“ gewesen sei, habe sich auch das mittlerweile gewandelt.

Bei der Darstellung von Frauen in Video-Spielen müsse man auch unterscheiden, meint der Festival-Leiter — zwischen den kommerziellen Mainstream-Games, wo sich nur langsam etwas ändere, und den unabhängigen Indie-Games. Dort hätte Geschlechter-Klischees noch nie eine große Rolle gespielt.

Monique Renault: Retrospektive zeigt Leidenschaft für Animationsfilme

Fokus auf das künstlerische Genre

Das Trickfilmfestival Stuttgart versuche, das künstlerische Game und den künstlerischen Animationsfilm in den Vordergrund zu stellen. Dort werde bereits sehr subversiv mit Geschlechterrollen gespielt.

Was das Berufsfeld „Games und Animation“ und die Frage angehe, wie viele Frauen und Transgender-Personen in diesem Bereich in wichtigen Positionen arbeiten, müsse man allerdings sagen: „Hier gibt es noch Aufholbedarf“, so Ulrich Wegenast.

Highlights des Trickfilm-Festivals 2021:

28. Internationales Trickfilm-Festival Stuttgart 2021 Das ITFS 2021 findet wieder online statt. Die Programmteile sind teilweise frei zugänglich über einen kostenlosen Live-Stream, teilweise über ein Ticket abrufbar oder über Anmeldung. Vom 4. bis 9. Mai 2021, täglich jeweils von 14 bis 22 Uhr läuft das Live-Programm im Stream über OnlineFestival.ITFS.de mit Interviews, Kurzfilmen und Angeboten für Kinder und Familien. Die Mediathek des Festivals ist vom 3. bis 16. Mai 2021 zugänglich, dort können ONLINE+-Ticketinhaber*innen aktuelle Wettbewerbsfilme und das Rahmenprogramm on Demand streamen. Neu ist 2021 der „ITFS VR Hub“, bei dem Besucher*innen mittels Computer oder VR-Brille über das virtuell nachgebaute Festivalgelände am Schlossplatz schlendern können und Angebote entdecken und mit anderen ins Gespräch kommen können.

