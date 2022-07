Viele der grausamen Terroranschläge in den letzten Jahren gehen auf das Konto junger Menschen. Der Attentäter von München, der am Olympia Einkaufszentrum neun Menschen und sich selbst erschoss, war gerade 21 Jahre alt. „Auf Spieleplattformen wie „Steam“ geraten junge Menschen in Gruppen, in der eine ganz neue Form von Terrorismus herrscht, sagt Alexander Spöri in SWR2. Der 20-jährige spielt selbst online und hat sich mit seinem Kompagnon Luca Zug auf Spurensuche in die verborgene Online-Welt des Hasses begeben. Daraus entstanden ist die Arte-Doku „Liken.Hassen.Töten“. mehr...