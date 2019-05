SWR2 Schwerpunkt Europa – Vielfalt in Einheit?

Seit 1985 wird am 9. Mai der Europatag begangen. Er erinnert an die Geburtsstunde der Europäischen Union und feiert die Einheit der zur EU gehörenden Staaten. 2012 wurde die EU für ihren Einsatz für Frieden, Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Seit Jahren haben aber europaweit rechte Parteien, Gruppierungen, Ideologien steten Zulauf. Läuft etwas schief mit der Idee Europa?

In unseren Features und Gesprächen hören wir hin, wie Menschen in Ländern der Europäischen Union leben. Was Europa für sie bedeutet, welche Relevanz es in ihrem Alltag hat. Wie sich Lebensbedingungen und Kulturen unterscheiden, welche Gemeinsamkeiten bestehen.