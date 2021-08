70 Jahre Bundesverfassungsgericht

Von Gigi Deppe

Acht Frauen und Männer in Karlsruhe können Gesetze kippen, die vom gewählten Parlament erlassen wurden. Eigentlich ein Unding in einer Demokratie. Aber das Bundesverfassungsgericht darf das. In der Nazizeit hatte sich gezeigt: Die Mehrheit kann gewaltig irren. Deswegen braucht der Rechtsstaat eine Kontroll-Instanz. Fast alle Bereiche des Alltaglebens hat das Gericht mit seinen Entscheidungen geprägt, von der Meinungsfreiheit über die Frauenrechte bis hin zum Klimaschutz. Aber der Europäische Gerichtshof will zunehmend die Wächterrolle übernehmen. Wird das Bundesverfassungsgericht arbeitslos?