Von Ulrich Land

Man sitzt am Küchentisch, die Füße auf dem Nachbarstuhl, starrt in den Monitor, lässt die Finger über die Tastatur fliegen: Homeoffice. Was früher nur wenigen Auserwählten vorbehalten war, ist durch die Coronakrise in der breiten Gesellschaft angekommen. Inzwischen arbeitet fast ein Drittel der Erwerbstätigen von zu Hause aus. Bürohausarchitekten, Homeofficerinnen, eine Wirtschaftspsychologin, Gewerkschafter und Bürodesignerinnen beteiligen sich an der Spekulation: Was wird aus halb leerstehenden Bürogebäuden? Und wie verwandeln sich die heimischen vier Wände?