Von Veronica Frenzel

(Produktion: WDR 2020)

In Uganda steht die Vorsitzende einer US-amerikanischen NGO vor Gericht. Sie soll sich als Ärztin ausgegeben haben und dadurch für den Tod von hundert Kindern verantwortlich sein. Hat sie es in ihrem Eifer, helfen zu wollen, übertrieben? Der Fall steht im Zentrum einer Social-Media-Kampagne, die die gesamte westliche Hilfsindustrie in Frage stellt. Für sie ist die Angeklagte der Inbegriff einer arroganten Weißen ohne Qualifikation, die glaubt, Schwarzen per se helfen zu können. Doch ist die Realität wirklich so einfach?