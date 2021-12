Viren und Welthandel – Die Neue Seidenstraße im Zeitalter der Pandemie

Von Harald Brandt

(Produktion: SWR/Dlf 2022)

China nannte sein 2013 begonnenes Projekt zum Ausbau interkontinentaler Handels- und InfrastrukturnetzeBelt and Road Initiative.Sie sollte die Volksrepublik mit über 60 Ländern in Afrika, Asien und Europa verbinden und knüpft an die historischen Seidenstraßen an, die jahrhundertelang die Lebensadern des Welthandels waren. Chinas Staatspräsident Xi Jinping sprach anfangs von einer "Schicksalsgemeinschaft der Menschheit", doch inzwischen zeigt sich: Es geht um eine neue Weltordnung, in der China die USA als dominierende Macht ablöst.