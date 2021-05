Von Egon Koch

Ein Amerikaner in Paris. Im Frühjahr 1971 treibt sich ein fetter, drogenkranker Kerl aus den USA in den Bars der Seine-Metropole herum. Er trinkt viel, spricht wenig und wenn ihn jemand erkennt und anspricht, nickt er nur: ja, ich bin's. Es ist Jim Morrison, legendärer Kopf der legendären Band "The Doors". Aber in Paris ist er nicht als Musiker, sondern als Poet, Ein Dichter, der keine Begleitband mehr braucht. Doch der Traum vom Neuanfang dauert nicht lang. Am 3. Juli 1971 stirbt der 27-jährige Jim Morrison in seiner Badewanne. (SWR 2007)