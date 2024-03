(Produktion: DLF/SWR 2020)

War es eine Idee von Bundeskanzler Helmut Schmidt, als er 1974 Moskau besuchte? Oder war es eine Wiedergutmachung an den Russlanddeutschen, die Stalin 1941 nach Kasachstan deportieren ließ? Jedenfalls erhielt eine Minderheit von Deutschen 1980 in der Sowjetunion ein eigenes Theater. Im "Kulturpalast der Metallurgen" in der kasachischen Industriestadt Temirtau, wo kaum jemand Deutsch sprach. Was spielte man da? Wie und für wen? Was wurde später aus dem Theater? Und was aus seinen Schauspielern? Eine Theatergeschichte der ganz besonderen Art.

Das Feature entstand in Kooperation mit dem Kulturreferat für Russlanddeutsche am Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold und wurde von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.

