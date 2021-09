Wir sammeln O-Töne und kluge Gedanken zum Radio. Wir erinnern an den Gründer der Soudscape- und Acustic Ecology- Bewegung, Murray Schafer, blicken zurück auf das 12. Berliner Hörspielfestival und voraus auf das 8. Dokumentarfestival DokKa. Diemut Roether denkt über die Bedeutung von Radio im 21. Jahrhundert nach, Jochen Meißner über den Stellenwert von Hörspielkritik und Tom Schimmeck sortiert den Eilmeldungswust.

Mit Beirägen von Diemut Roether: Die Wiederentdeckung des Radios | Tom Schimmeck: Achtung Eilmeldung! | Jochen Meißner: 12. Berliner Hörspielfestival + Hörspielkritik heute | Sabine Breitsameter: Zum Tod von Raymond Murray Schafer | Nils Menrad: Was erwartet uns bei DokKa 8? | Gisela Brunn: Immer das gleiche | Christian Brandl: BahnBonus Punkte sammeln | Christine Werner: Züge überholen + Tempel in Thailand | Wolfram Wessels: Meine Bürotür + Ampelkonzert + Coimbra B mehr...