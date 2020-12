Die Suche nach der Wahrheit in Zeiten von Fake News

Das postfaktische Zeitalter ist angebrochen und sich die Welt so zu machen, wie sie einem gefällt, ist kein Privileg von Pippi Langstrumpf mehr. Fake News und Alternative Facts, die Wahrheit wird dehnbar und nach oben ist immer mehr Luft.

Wie kommt man zurück auf den Boden der Tatsachen? Feature-Autor Henrik von Holtum spricht mit Astrophysikern, Statistikern und bekehrten Verschwörungstheoretikern und lässt sich beweisen, dass die Welt wirklich rund ist. Was muss man wissen und was kann man glauben? Was kann man wissen und was muss man glauben?

Manuskript zur Sendung

Donald Trump als Gangsta-Rapper – Ausschnitt aus dem Feature "Der Boden der Tatsachen" von Henrik von Holtum