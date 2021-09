fremd sein, sich fremd fühlen

per Mail teilen

Zu Besuch bei einer afghanischen Flüchtlingsfamilie im Iran

Und dann saß sie in Teheran im Hotelzimmer. Und wunderte sich. Über sich selbst. Was hatte sie nur hierhergeführt?

Anne Taube gibt Sprachkurse für junge Flüchtlinge. Viele ihrer Schüler sind Afghanen. Doch sie kommen aus dem Iran. Dort haben sie bereits als Flüchtlinge gelebt. Manche seit Jahren und Jahrzehnten.

Anne Taube konnte die Geschichten, die ihr erzählt wurden, nur schwer nachvollziehen. So viele Fragen blieben unbeantwortet. Also ist sie in den Iran gereist, um mehr zu verstehen.

Doch wann immer sie glaubte, etwas verstanden zu haben, gab es neue Fragen. Und neues Unverständnis. Fragen der Identität. Auch ihrer eigenen.