Stimme des Volkes? – Parlamentswahl in Slowenien

Von Juliane Sauter

Drei Mal war Janez Janša Premierminister in Slowenien. Die Liste an Verstößen und Affären ist lang, die Bevölkerung unzufrieden. Die Politikerin Angelika Mlinar und die Aktivistin Tea Jarc kämpfen gegen den zunehmenden Populismus und Nationalismus im Land und für ein pro-europäisches Slowenien. Sie sind Stimmen des Volkes und doch zwei Einzelkämpferinnen gegen den Rechtsruck. Dass sich ihr Kampf gelohnt hat, zeigte sich bei der Parlamentswahl am 24. April. Die Autorin hat die beiden Frauen vor der Wahl und unmittelbar danach begleitet.