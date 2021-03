Die Welt ist Klang. Und mit Field-Recording oder Sound-Scapes wird unsere akustische Welt festgehalten. In der Wissenschaft, den Sozialwissenschaften, werden Daten meist visuell dargestellt - mit Torten- oder Balkendiagrammen. Aber auch diese Informationen können akutisch dargestellt werden - mithilfe der Sonifikation. Joachim Allhoff leitet das Institut für angewandte Marktforschung in Heilbronn und hat Beispiele für Sonifikation auf den dokublog geladen. Im Gespräch erklärt er, was genau Sonifikation ist und was man damit machen kann.