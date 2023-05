Operation Kaffee (4/4)

per Mail teilen

Wie vietnamesischer Kaffee fast die DDR gerettet hätte

Von Christian Schiller, Frédérique Veith und Marianne Wendt

Hinterm Elternhaus von Christian Schiller in Halle an der Saale stand ein riesiger Silo. Da sollte er hinein. Kaffee für die Bürger der DDR. Damit sie nicht mehr auf Westpakete und Pulver aus Ersatzstoffen angewiesen sind. Doch der Silo blieb leer. Und dann kam die Wende. Jetzt findet Christian Schiller heraus, was passiert ist. Als die DDR dem Bruderstaat Vietnam den Kaffeeanbau beigebracht hat. Mit Erfolg. Denn das Land ist heute nach Brasilien der zweitgrößte Produzent der Welt. Fast unbemerkt.