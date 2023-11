Nonn Couture – Ein Essay-Roadtrip durch das Nonnenland

per Mail teilen

Von Melina von Gagern

Am Anfang steht ein Zufallsfund vom Flohmarkt: 15 Nonnenpuppen in detailreich von Hand genähten Schwesterntrachten. Keine Tracht gleicht der anderen. Ein divers formierter Spielzeugorden. Aber zu welchem Zweck sind sie einst hergestellt worden? Vor unserer Autorin tut sich eine fremde Welt auf - es sprießen die Assoziationen, Ressentiments und Spekulationen über das Klosterleben. Aber steckt nicht auch utopisches Potenzial in dieser alten Idee eines Verzichts- und Gemeinschaftswesens - ein Gegenentwurf zu unserer individualisierten und nach Selbstoptimierung lechzenden Verbraucher*innengesellschaft?