Mehr als tausend Worte? – Bild, Symbol und Geste in der Musik

Von Andreas Fervers

Ein Bild sagt mir etwas, spricht zu mir. Höre ich dann diese Botschaft? Wenn andererseits die Musik ein Bild im Hörer hervorruft, dann sieht er es - nach landläufiger Vorstellung - vor seinem geistigen Auge. Was verrät die Sprache mit solchen scheinbar widersprüchlichen Ausdrücken über die Logik der Sinne? Wann ist es sinnvoll, von musikalischen Bildern zu sprechen? Gibt es Phänomene in der Musik, die in besonderem Maß zu ihrer Bildhaftigkeit beitragen? Halt an, ruft Jacopos Vater - halt inne, bedeutet das Zeichen im Notentext.