VonCharly Kowalczyk

(Produktion: RB 2021)

Hunderttausende Menschen aus Bulgarien, Rumänien und Polen sind gekommen, um der Armut ihrer Heimatländer zu entfliehen. Doch das deutsche Arbeitsrecht erlaubt Unternehmen und skrupellosen Netzwerken, sie dennoch auszubeuten. Mit Werk- und Leihverträgen ausgestattet, werden sie in Sammelunterkünften untergebracht und müssen dafür überzogene Mieten zahlen Sie schuften für geringe Löhne in Schlachtbetrieben, in Pflegediensten oder auf dem Bau. Dennoch wollen die meisten in Deutschland bleiben.