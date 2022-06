Grimme Online Preise vergeben – Staatsgalerie Stuttgart gewinnt bei „Kultur und Unterhaltung“

Vier vom Team Scobel bei der Preisverleihung: Die Gewinner des Publikumspreises, der an den 3sat-Youtube-Kanal "Scobel" des Journalisten Gert Scobel (62) ging. Zuspruch erhält der Kanal vor allem von Jüngeren zur Vorbereitung von Klassenarbeiten. picture-alliance / Reportdienste Foto: Henning Kaiser

Die Grimme Online Awards gehen in diesem Jahr an neun Onlineteams und -angebote, wie die Schweizer Online-Dokumentation „Nuclear Games“ über die Gefahren der Atomkraft und den Podcast „Cui Bono: WTF happened to Ken Jebsen?“ über die Entwicklung des Radiomoderators Ken Jebsen zum Verschwörungsideologen. Als weiterer Podcast wurde die 12-teilige NDR-Produktion „Slahi: 14 Jahre Guantánamo“ ausgezeichnet.

Der undotierte Grimme Online Award gilt als wichtigste Auszeichnung für herausragende Online-Publizistik in Deutschland. Vergeben wurde der Preis am 23. Juni in Köln in neun Kategorien – einer davon wird vom Publikum bestimmt.

Preis für Staatsgalerie Stuttgart

Die Staatsgalerie Stuttgart ist mit dem Preis in der Kategorie „Kultur und Unterhaltung“ ausgezeichnet worden. Für ihr Projekt „Im Dunkeln ein Leuchten“ stehen digital animierte Zeichnungen im Zentrum, die ursprünglich der jüdische Künstler Fred Uhlmann nach seiner Flucht aus Nazi-Deutschland geschaffen hat. Traumatische Erlebnisse, die den Museumsbesuchenden näher gebracht werden, indem sie sich suchend mit einem kleinen Lichtpunkt über digitales Papier bewegen.

Preis für Tiktok-Kanal und Datenjournalismus

Der Tiktok-Account „safespace.offiziell“ des rbb überzeugte die Jury in der Kategorie Wissen und Bildung. Darin werde in kurzen Videos eine unverkrampfte Aufklärung über den Körper der Frau in die Zimmer junger Mädchen gebracht, so die Jury. Im Bereich Datenjournalismus überzeugte die Jury das MDR-Angebot „Umwelt in Ostdeutschland“ zu Umweltverschmutzungen in der ehemaligen DDR.

Sonderehrung für Unterstützung des Lokaljournalismus

Weitere Preisträger sind das Recherchenetzwerk „Correctiv.Lokal“ in der Kategorie „Grimme Online Award SPEZIAL“, in dem 1200 Lokaljournalist*innen zusammengeschossen sind, um ihnen aufwändige Datenrecherchen zu ermöglichen.

Als beste Multimedia-Reportage erhielt „Kandvala“ eine Auszeichnung für die Berichterstattung über Menschen aus Afghanistan und Pakistan, die versuchen, über Bosnien-Herzegowina in die EU zu gelangen. „Wie kaum ein anderer Beitrag verschafft 'Kandvala' einen ungefilterten und schonungslosen Zugang zu den Menschen, die von der Migrationspolitik Europas betroffen sind“, urteilte die Jury.