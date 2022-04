Die Autorin reist zurück in ihr Heimatland Litauen. Und spricht dort mit vier Frauen. Das ist alles. Worüber spricht sie mit ihnen? Darüber, was ihnen so einfällt. Dieses Feature ist eine Möglichkeit, Litauen zu betreten. Dieses Feature ist eine Möglichkeit, Litauen zu betreten. Und man weiß ja: viel wird man ohnehin nicht mitnehmen von einer Reise. Ein paar Bilder. Ein paar Geräusche. Ein Lächeln. Das Schnurren einer Katze an einem sonnigen Morgen. Die Autorin Jurate Braginaite nimmt sich Zeit und findet verlorene Zeit wieder. Ihr Feature besteht beinahe hauptsächlich aus Lücken, wirkt aber wie ein Realitätspuzzel. Es benutzt keine Interviews, sondern Begegnungen. (Produktion: DLF 2021) mehr...