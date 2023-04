It’s my job and I'll cry if I want to – Über Kostümbild

Von critical.costume

"Bist du nicht die Puppe vom Kostüm?" Ob auf der Bühne, auf der Leinwand, auf Konzerten, in Musikvideos, Videospielen, oder in der Werbung jedes Mal, wenn wir Personen sehen, die etwas darstellen, stecken wir dahinter: die Kostümschaffenden. "Kannst du die Hundekacke von meinen Schuhen entfernen?" Allgegenwärtig, und doch für viele unsichtbar. "Wenn du nachts nicht erreichbar bist, fliegst du raus." - Sprüche wie diese kennen wir alle. Aber langsam werden unsere Stimmen lauter. Auf Social-Media und in diesem Essay. (You would cry too if it happened to you).