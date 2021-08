per Mail teilen

Ein Kontrapunkt in Corona-Zeiten: Der Essay erinnert an die Ursprünge eines Genres, das heute alles andere als selbstverständlich möglich ist: das große Musik-Ereignis über mehrere Tage, das Festival. 1851 findet in London die erste Große Weltausstellung statt und damit der Bau eines übergroßen Schau-Gewächshauses, des Crystal Palace. Aus den Überresten des beeindruckenden Bauwerks entsteht im Stadtteil Sydenham ein erster gigantischer Ort für musikalische Großveranstaltungen. (SWR 2017)

