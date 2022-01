Herzwäsche – Eine verhängnisvolle Affaire

Von Martina Groß

(Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2021)

Menschen sind Gesellungswesen. Alleine fühlen wir uns verloren. - Das wissen auch die "love-scammer". Sie etablieren Fake-Liebesbeziehungen über das Internet. Der Bruder der Autorin ist eines ihrer Opfer geworden. Er wird in einen regen Chatverkehr mit einer vermeintlichen Französin, die in Burkina Faso lebt, verwickelt. Und verliebt sich. "Sie" will ihn in Deutschland besuchen. Er schickt Geld. Doch immer kommt etwas dazwischen, das ihr Kommen verhindert. Am Ende ist er hoch verschuldet. Und doch noch immer abhängig von ihrem täglichen Kontakt.