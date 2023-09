Gedankenverbrechen in Belarus – Wenn Dystopien lebendig werden

Von Inga Lizengevic

Alle sprechen über Russlands Krieg gegen die Ukraine, und alle scheinen einig in der Verurteilung Putins. Alle? Belarus und sein Präsident Lukaschenka sehen das anders. Was ist das für ein Land, in dem willkürliche Festnahmen an der Tagesordnung sind, Folter üblich und der Staatssender Hass-Sendungen gegen Andersdenkende ausstrahlt? In dem es reicht, in den sozialen Medien etwas Falsches zu schreiben, um verhaftet zu werden? Die Autorin Inga Lizengevic berichtet von einer wahrgewordenen, orwellschen Dystopie.