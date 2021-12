Freitags von 15.05 bis 16 Uhr

Sonntags von 14.05 bis 15 Uhr



Die Sendungen Feature und Feature am Sonntag können Sie auch online hören und herunter laden.

Relevant und brisant, informativ und investigativ – das ist das SWR2 Feature am Freitag. Themen aus Politik und Gesellschaft, Zeitgeschichte und Zeitgeschehen werden hier breit angegangen und tief ausgelotet, prägnant und packend, ausführlich und analytisch und mit allen formalen und medialen Mitteln. Radiojournalismus als Radiokunst.

In aufwändigen und hintergründigen Dokumentationen lässt das SWR2 Feature am Freitag das hören, was im hektischen Geschäft des Tages-Journalismus an den nach kurzen Statements schnappenden Mikrophonen vorbeirauscht: Untergründiges und Hintergründiges, Tieftöne und Zwischentöne, der Rumor politischer Erosionen, gesellschaftlicher Verwerfungen oder persönlicher Erschütterungen. Ob in Afrika oder Nahost, USA oder Russland oder auch hierzulande gleich ein paar Meter vor der Haustür - das SWR2 Feature am Freitag hat sein Ohr überall dort, wo sich Welt bewegt und Welt bewegt wird. Dabei kann nicht nur die große Auslandsreportage bewegend sein, auch das vermeintlich kleine Schicksal aus der Region, Lebens- und Leidensgeschichten einzelner Menschen spiegeln gegenwärtige und historische Entwicklungen wider.

Das SWR2 Feature am Freitag nimmt sich die Zeit, um genauer in die Zeit zu horchen. Eine Stunde Dokumentation auf höchstem Radioniveau.

Sonntags: SWR2 Feature am Sonntag - Radio zum Festhören

Das SWR2 Feature am Sonntag präsentiert schlicht und kühn: hochklassiges Kulturfeature – mit allen Mitteln des Mediums. Erzählerisch und spielerisch, inszeniert und informiert, montiert und musikalisiert: Radio zum Festhören. Aufwändig und ausschweifend. Denn das Feature am Sonntag kümmert sich um ein weites Feld - Kultur in ihrer ganzen Breite bzw. Größe von hoch bis niedrig: antike Philosophie und moderner Alltag, Kunst und Kulinarik, Literatur und Reisen, Kulturgeschichte und Kulturgegenwart. Oder alles zusammen.

Das SWR2 Feature am Sonntag ist auf vielen Gebieten unterwegs – und erlaubt sich dabei überraschende Umwege und Wendungen: inhaltlich und formal. Assoziativ und intuitiv kann das Feature sein. Hintergründig und tiefgründig auch. Poetisch gibt es sich manchmal, hin und wieder auch satirisch. Unterhaltend und sinnlich ist es immer. Und immer gern auf gedanklicher Seitenstrecke unterwegs. Schließlich ist Sonntag. Und da darf auch der Weg das Ziel sein. Auf jeden Fall ist der Weg, den das SWR2 Feature am Sonntag einschlägt, eine akustische Prachtallee. Wie es sich fürs Genre gehört. Denn das Feature gilt als Königsdisziplin des dokumentarischen Radios.

