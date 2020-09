Das Oktoberfest in München, oder wie der Fachmann sagt „Die Wies’n“ muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen. Als Ersatz zeigt Das Erste die Serie „Oktoberfest 1900“, u.a. mit Martina Gedeck und Misel Maticevic, der als Großbrauer eine „Bierburg“ für 6000 Leute auf dem Oktoberfest errichten will. Ein düster gehaltenes Schauermärchen, das gegen manches dramaturgische Reinheitsgebot verstößt, aber mit vielen kraftvollen Bildern überzeugen kann mehr...