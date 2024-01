Eine Liebe gegen Pinochet

Was passiert, wenn der Feind plötzlich weg ist?

Von Matthias Zuber

Als Susanne und Marcelo sich kennenlernen, wird in Chile gefoltert und gemordet. Marcelo ist Teil der chilenischen Band Inti Illimani. Im italienischen Exil macht er Musik gegen die Militärdiktatur in seinem Heimatland. Susanne studiert Psychologie in Italien. Sie heiratet Marcelo und mit ihm die Intis. Ihr Leben ist bestimmt vom Kampf gegen Pinochet und vom Tourplan der Intis. 1988 endet die Militärdiktatur. Kein Feind mehr. Und dann? Was bedeutet der Wegfall klarer Feindbilder für die Identität? Wie hat der Verlust der großen politischen Utopien die Welt verändert?