Draußen. Vom Leben wohnungsloser Familien in Berlin

Von Marie von Kuck

86 Menschen lebten 2020 in der Notunterkunft für obdachlose Familien "Die Teupe" in Berlin: 40 Kinder und 46 Erwachsene. Jeder Familie steht ein Zimmer zur Verfügung. Privatsphäre gibt es nicht. Was als Übergangslösung gedacht war, ist für die Betroffenen zur Sackgasse geworden. Menschen wie sie haben auf dem umkämpften Wohnungsmarkt so gut wie keine Chance. Die Zahl der Wohnungslosen hat sich in Deutschland seit 2014 mehr als verdoppelt. Fast ein Viertel davon sind Familien mit Kindern. Das Risiko, betroffen zu sein, ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. (SWR 2019)