In die Stille des Frühlings fragen wir wie es weitergeht mit Podcast und Radio, was die dpa auf den Audiomarkt vorhat und SWR2 mit einem neuen Hörspielpreis.

Mit Beiträgen von Marianthi Milona: Stummer Frühling im städtischen Hochhausmeer | Christian Claus: StrayCat | Robert Schoen: Der sardische Pfeifhase | Tom Heithoff: Was kann wohl schöner sein | Ralf Wendt: Making Nature | Michael Ogrizek: Benjamin Blümchen ohne Bienchen | Hans Knobloch: Ein Meer von Audio | Steffen Grimberg: Eilmeldung! | Theresa Rentsch: Die Audioaktivitäten der dpa | Manfred Hess: SWR2 Hörspielpreis beim Heidelberger Stückemarkt mehr...